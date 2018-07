Festivallaune an der Donau

Am Gelände gibt es zu den üblichen Getränken kostenloses Trinkwasser. Ein Streetfood-Market ist vom 11. bis zum ausverkauften Wanda-Konzert am 14. Juli zwischen 11.30 und 22 Uhr geöffnet. Am 12. und 13. Juli ist er frei zugänglich. Ein Festival-Ticket kostet 74 Euro, ein Einzelticket für die Nightline im Brucknerhaus 19 Euro. Für Kinder unter acht Jahren ist der Eintritt frei. Auch für sie gibt es ein Programm. Empfohlen wird die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Posthof hat übrigens ein Zuckerl für Fans der Rock-, Art-Punk- und HipHop-Band Bilderbuch. Die 2005 in Kremsmünster gegründete Band spielt ein Open Air-Konzert am 13. Juli 2019 ab 16 Uhr im Linzer Donaupark. Beim Kauf eines Tickets für „Ahoi! The Full Hit Of Summer 2018“ gibt es Karten für das Bilderbuch-Konzert 2019 um zehn Euro günstiger. Die Aktion gilt bis einschließlich 11. Juli 2018 an der Posthof-Kassa und im LIVA-Servicecenter im Linzer Brucknerhaus.

Seit 2008 leben die Musiker von „Bilderbuch“ in Wien und zählen derzeit zu den begehrtesten Liveacts im deutschsprachigen Raum. Beim „Amadeus Austrian Music Award“ wurden sie als „Band des Jahres“ und mehrmals als „Liveact des Jahres“ ausgezeichnet. Für „Magic Life“ kam der „Tonstudiopreis Best Sound“ dazu. www.posthof.at