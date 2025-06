Festival der Regionen: Träumen von einem fantastischen Leben

Im Zentrum des Geschehens steht bis 22. Juni die Innstadt Braunau, die allein an 24 Orten bespielt wird. Dazu kommen zehn weitere Schauplätze in Simbach/Deutschland, Ried im Innkreis, Schärding, Obernberg, Ostermiething und Ranshofen. Der Festivaltitel möchte Mut machen, angesichts einer von düsteren Zukunftsbildern und Verunsicherung geprägten Zeit das Fantastische ins Leben zu holen.

Hitlers Braunau

Ein zentrales Vorhaben ist die Auseinandersetzung mit der gängigen Wahrnehmung Braunaus als Geburtsort Adolf Hitlers. Über dieses einseitige Bild möchte das Festival hinausdenken. So wird Vito Baumüller in einer Performance davon träumen, dass Neonazis künftig nicht mehr zum belasteten Haus in der Salzburger Straße pilgern werden. Er wird das Testament ihres Meisters verlesen, in welchem er sie beschimpft, in die Schranken der Geschichte weist, entzaubert. Für kommendes Wochenende wird unter dem Titel „Exotische Provinz“ ein Frühshoppen als Bühne der Störung angekündigt, der sich bewusst gegen folkloristische Selbstverständlichkeit auflehnt, „bis das Gewohnte zu Wanken beginnt“.

Zum Finale am Sonntag gibt es erst Hühnersuppe, solange der Vorrat reicht, zubereitet vom Verein Strafentlassener Gefangener.