Bei der Explosion ihres Kachelofens sind am Sonntagnachmittag in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) zwei Hausbewohner im Alter von 42 und 34 Jahren verletzt worden. In der Warmwasseraufbereitung im Ofen war Überdruck entstanden, weshalb es zur Explosion kam, informierte die Polizei am Montag. Die beiden Bewohner wurden dabei verletzt, konnten das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

In ihre Doppelhaushälfte können sie vorerst aber nicht mehr zurückkehren. Diese ist wegen der Verwüstung des Untergeschoßes derzeit nicht bewohnbar.