Europas größte Abfallsortieranlage

Die Baugruppe Bernegger wird mehr und mehr zum Recylingspezialisten. Das Unternehmen mit Sitz in Molln betreibt im Ennshafen bereits vier Anlagen, in die bisher (zum Teil mit Partnern) mehr als 200 Millionen Euro investiert wurden.

„Bis 2030 sind drei weitere Anlagen genehmigt“, sagt Kurt Bernegger jun., Prokurist in der Baugruppe und Sohn des gleichnamigen Firmenchefs, im KURIER-Gespräch. Diese könnten Investitionen in Höhe von weiteren 150 Millionen Euro auslösen. Bernegger jun. ist Geschäftsführer der Triplast GmbH, die als Joint Venture mit der Altstoffrecycling Austria (AMA) und der deutschen „Der Grüne Punkt GmbH“ um 65 Millionen Euro ein Kunststoffrecyclingwerk im Ennshafen errichtet hat – das größte Europas. Seit Mitte 2024 werden dort jährlich 100.000 Tonnen Kunststoffleichtverpackungen für die Wiederverwertung aufbereitet – 50 Prozent des Verpackungsmülls Österreichs.

20 Tonnen pro Stunde 20 Tonnen Müll aus dem Gelben Sack bzw. der Gelben Tonne werden pro Stunde mittels modernster Sensorik inklusive Künstlicher Intelligenz in 24 Fraktionen aufgeteilt. Die Sortiertiefe liegt bei 85 Prozent. In der Anlage sind 74 Mitarbeiter im Einsatz. Aktuell laufen Planungen für eine Erweiterung um jährlich 41.000 Tonnen Sortierreste, für die weitere 35 Millionen Euro investiert werden sollen. Direkt neben dem Triplast-Werk hat Bernegger um 85 Millionen Euro eine Anlage für die Thermische Metallgewinnung (TMG) errichtet – sie ist in der „Hochfahrphase“. Bei TMG werden Metalle, die bisher nicht recycelt werden konnten, dank neuer Technologie aufgeschmolzen und für einen neuen Einsatz aufbereitet. Als großen Vorteil des Standortes Ennshafen sieht Bernegger die triomodale Anbindung (Straße, Bahn, Schiff).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Leitner Umweltlandesrat Stefan Kaineder begrüßt die Anlage

Neben Triplast und TMG werden im Rohstoffpark eine Shredder- und eine Bauabfall-Recyclinganlage betrieben. Insgesamt sollen im Ennshafen in der Endausbaustufe sieben Recyclinganlagen stehen, die den Standort zu einem der größten Rohstoffparks in Österreich machen.