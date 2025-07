Es kommt anders, als es in der Zeitung steht

Jetzt bin ich aber neugierig, was es mit diesen Wettervorhersagen tatsächlich auf sich hat. Für den heutigen Tag war viel Sonne angesagt, kaum Wolken, kein Regen und auch kein Unwetter. Also wandte ich mich an die Sonne, um mich schlau zu machen. Kaum hatten wir ein paar Worte gewechselt, schob sich eine schlecht gelaunte Wolke vor sie. Offenbar wollte auch sie ihren Senf dazugeben.

Hagel, Blitz und Donner

Dann kam plötzlich ein heftiger Windstoß und kurz darauf begann es zu regnen. Auch ein Hagelschauer machte sich wichtig und zwischendurch blitzte und donnerte es, was das Zeug hielt. Als das ganze Spektakel vorbei war, erschien am Horizont ein bunt schillernder Regenbogen. Also das volle Programm. Ich war ziemlich perplex. Sollte heute nicht den ganzen Tag nur die Sonne scheinen?

Da lächelte die Sonne verschmitzt und meinte: „Wir Wettermacher haben eine Abmachung. Wir halten uns nicht an das, was vorhergesagt wird und was in der Zeitung steht. Wir tun, was wir wollen.“ Da musste auch ich schmunzeln. Und was habe ich daraus gelernt? Oft kommt es anders, als es in der Zeitung steht – und vielleicht ist es gut so.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters