„Es ist wunderbar, dass es Impfungen gibt“

Seit einem Jahr gibt es in meinem Arbeitsleben beinahe nichts anderes als Corona. In den vergangenen Wochen drehte sich naturgemäß alles um die Impfungen. Möchten Sie meine Meinung dazu hören oder sagen Sie gleich „ist ja wohl klar, was Sie als Schulmedizinerin darüber denken!“ Ja, ich gestehe, ich bin Schulmedizinerin und finde es ganz wunderbar, dass es Impfungen gibt, die uns fürchterliche Krankheiten ersparen und durch die diese Erkrankungen teilweise auch ausgerottet wurden. Und ja, ich gestehe, ich verlasse mich im Falle des Falles auf die Wissenschaft. Wenn zwischen einer Thrombose und einer Impfung kein kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann, dann ist das Produkt für mich auch nicht tödlich. In den vergangenen vier Monaten habe ich zwei liebe junge Menschen durch Lungeninfarkte ohne Vorerkrankungen oder Impfungen verloren.