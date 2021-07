„Es ist eine Ehre, dabei zu sein“

In der letzten Woche sind mir zwei Fragen häufig gestellt worden: Wie kann man so etwas schaffen? Und: Wie sieht dein Tag während dieses Projektes aus? Meine Antwort auf die erste Frage: Keine Ahnung! Die zweite Frage kann ich beantworten. Mein Tag startet spätestens um 4.30 mit einer Riesenkanne Grüntee. Dann wiege ich die beiden Läufer und führe Blutanalysen durch. Eventuelle Wehwehchen werden gecheckt - entschuldigen Sie bitte meine flapsige Ausdrucksweise. Aber ich möchte mir das Gefühl in den Beinen der beiden nicht einmal vorstellen müssen, deshalb kann ich es nur mit Humor nehmen.

Danach helfe ich ihnen bei der Zubereitung des Frühstücks, prüfe und ergänze die Nahrungsversorgung für den Tag. Wenn noch Zeit bleibt, laufe ich selbst eine kleine Runde oder mache Yoga. Zumindest ein paar Seilsprünge müssen sein, sonst leidet meine Stimmung und damit auch das Klima innerhalb des Teams. Dann geht es auf die Strecke. Wo immer es uns möglich ist, versuchen wir die Burschen zu treffen um ihnen Trinken und Essen anzubieten. Außerdem können sie so Schuhe oder Kleidung wechseln. Mir ist es möglich ihren körperlichen Zustand abzuschätzen. Ich habe natürlich Verbandsmaterial inklusive Nähzeug und meine gesamte Notfallausrüstung dabei.