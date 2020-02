Es ist ein Mädchen: Willkommen, Malou!

Schon Wochen vor dem errechneten Termin hielt Nashorndame Renette die Pfleger im Zoo Schmiding ordentlich auf Trab. Denn die Geburt wollte sich trotz deutlicher Vorzeichen lange nicht einstellen. Nach 18 Monaten Tragezeit war es am Dienstag endlich soweit: Ein gesundes Nashornmädchen wurde geboren.

"Kleines Kraftpaket"

Rund 50 Zentimeter groß und 50 Kilogramm schwer ist das „kleine“ Kraftpaket, das den Namen „Malou“ erhielt. Bis die Besucherinnen und Besucher das Neugeborene direkt begrüßen können, wird es noch ein wenig dauern: Derzeit ist es draußen zu kalt für Malou. Deshalb gibt es im tropischen Ambiente des Aquazoos ab sofort die Möglichkeit, über einen Bildschirm live in den Nashornstall schauen und Malou zu beobachten.

Mutige Brüder

Vom Winter unbeeindruckt zeigen sich die beiden Brüder von Malou: „Wenn es nicht allzu kalt ist, freuen sich Nio und Taio, beide im Herbst 2019 geboren, über viel Bewegung in der Außenanlage“, verrät Daniela Artmann vom Zoo Schmiding. In den kommenden Jahren darf das süße Trio seine Kindheit in Wels verbringen. Danach wird es wohl ein neues Zuhause in einem anderem Zoo geben. Der Grund: Die drei Babys haben zwar verschiedene Mütter, aber alle denselben Vater. Brutus heißt der höchst erfolgreiche Nashornbulle, der dem Zoo gleich dreifachen Nachwuchs beschert hat. Damit sich die Genpools nicht vermischen, ist es üblich, Jungtiere zwischen den Zoos hin- und herzutauschen, das ist Teil des Arterhaltungsprogrammes. Bis es soweit ist, dürften Zoobesucher aber noch jede Menge Freude mit den niedlichen Neuankömmlingen haben.