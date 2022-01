Es gibt Wichtigeres im Leben, als das Tempo zu erhöhen

Meine heutige Qi-Fit-Übung heißt „Greife nach den Sternen“ und funktioniert so: Stehen Sie schulterbreit, die Arme sind seitlich angewinkelt, die Handkanten am Becken. Bewegen Sie den rechten Arm beim Einatmen im Halbkreisbogen von links nach oben rechts. Am höchsten Punkt der Bewegung lassen Sie die Hand fallen und bilden den sogenannten Kranichkopf. Legen Sie die Finger nachein ander auf den Daumen: zuerst den Zeigefinger, dann den Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger. Atmen Sie dabei ruhig ein und aus.