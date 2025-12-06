Erinnerungen sind der Schatz des Lebens

Stimmt, die Zeit ist laut, grell und voller Hektik. Dabei können sich viele selber an der Nase nehmen. Denn alle Jahre wieder hetzt man von Geschäft zu Geschäft oder von einem Weihnachtsmarkt zum anderen. Und die Lichter? Wir mögen’s doch alle so, oder? Doch da gibt es noch die Erinnerungen an längst vergangene Tage. Ich weiß aus Erzählungen, dass es bei jedem Weihnachtsfest ein Lebkuchenhaus gab, das Mama damals ganz allein und liebevoll gebacken, aufgebaut und verziert hatte.

Ich erinnere mich auch an die Geschichte vom Nikolaus, der zur großen Überraschung aller Kinder die gleichen Schuhe wie Onkel Bruno trug. Oder als beim Adventkranzbinden plötzlich ein kleiner Igel im Tannenreisig auftauchte, der es sich dort gemütlich machen wollte. Und dann war da noch der Kirschenzweig. Eigentlich sollte ein Tannenbäumchen her, doch die waren ausverkauft. Beim Spaziergang fand meine Menschenfamilie dann einen großen, abgeschnittenen Ast.