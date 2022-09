Erfolgsbilanz in Goldrahmen

Obmann Walter Regl (64) streicht in seiner Rückschau die Stabilität als wichtigsten Grund für den anhaltenden Erfolg hervor. Über all die Jahre werde im Bezirk Vöcklabruck und darüber hinaus Leichtathletik angeboten. „Das gelingt, weil es viele Idealisten gibt.“ Angefangen hat alles im März 1972. Auf der Aschenbahn auf dem Spitzberg in Attnang wurde mit viel Spaß und noch mehr Ehrgeiz trainiert, als Kraftkammer diente das Glashaus des Gärtners und Trainers Andreas Bogeschdorfer. Sponsor war von Beginn an der Anlagenbauer Doubrava, seit 2013 wird der Verein von Jodl Packaging in Lenzing finanziell unterstützt. Die Vereinsfarben wechselten damals von Grün auf Blau. Mann der ersten Stunde war Franz Hitzl (68) aus Ungenach. Er war selbst aktiv, sodann in mehreren Funktionen tätig, acht Jahre lang als Obmann.

Laufen bleibt die Leidenschaft

„Laufen ist immer noch meine Leidenschaft“, erzählt Hitzl: „Und nach 50 Jahren bin ich noch immer gerne Mitglied dieses tollen Vereins.“ Hitzl organisierte auch die „Attnanger Meile“, bei der mehrere Weltklasseathleten am Start waren. Für die Sieger gab es die in der ÖBB-Lehrwerkstätte Attnang-Puchheim gefertigte „Meilenlok“. Laut Landesverbandspräsident Günther Weidlinger, Meilenchampion 2000 und 2001, ist sie die einzige Trophäe, die sich auch in das Wohnzimmer stellen lässt.