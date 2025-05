Entwicklungshelfer mit Preisen gewürdigt

Das Land und die Diözese Linz verleihen alljährlich Eduard-Ploier-Preise für Projekte der Entwicklungszuammenarbeit. Heuer wurden 29 Projekte eingereicht. Die Preisträger sind: Helmut Schned, Leiter des Projektes Centro Projeto Axé, für das Projekt „Centro Projeto Axé – Straßenkinder in Salvador, Brasilien; Bruder Günter Mayer für das Projekt „30 Jahre unermüdlicher Einsatz für Kinder und Jugendliche in den ärmsten Regionen der Welt sowie Aufbau des Berufsausbildungszentrums in Ghana und Provinzökonom für Westafrika – zuständig für Ghana, Nigeria, Liberia und Sierra Leone“; Verein Hilfsprojekt Sri Lanka für das Projekt „Sozialeinsatz seit 20 Jahren – Errichtung von über 40 Häusern für arme Familien, die keine Chance auf Unterstützung haben sowie Patenschaften in Sri Lanka“; MiakWadang – Verein zur Entwicklungsförderung für die Projekte „Friedensbildung und Friedenserhalt, Frauenprojekte, Jugendarbeit, Gebärdensprachschule etc. im Südsudan“; Roswitha Lobe aus Gurten für ihr Lebenswerk.

Den Eduard-Ploier-Journalistenpreis erhielten Martin Kranzl-Greinecker, Christoph Unterkofler und Roman Weinzettl.

Heuer beträgt das Budget für Entwicklungszusammenarbeit des Landes 2,1 Mio. Euro. 2024 konnten mit den Projekten die Verhältnisse von rund 300.000 Menschen verbessert werden.