Entspannung, Sport und Action auf dem Board

Paddeln als Großstadt-Event

Jedes Jahr im Sommer wird die Fontanka, der linke Arm der Newa in St. Petersburg, zur Bühne. Beim Stand Up Paddel-Festival reicht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht, in Massen auf dem Fluss unterwegs zu sein. Sie stellen sich in bunten, verrückten Kostümen auf die Boards und machen die Veranstaltung zu einem echten Happening.

In Hamburg waren die Wassersportler heuer ebenfalls schon unterwegs und haben in Scharen die Alster geentert.

Das größte SUP-Rennen geht heuer im Dezember in Paris über die Bühne. Tausende Paddler werden auf der Seine gegeneinander in verschiedenen Disziplinen antreten. Bei diesem Großevent mit rund 1000 Teilnehmern aus aller Welt werden 27 der 29 Pariser Brücken passiert.