„Ende von STS hat mich getroffen“

„Unser Programm kommt gut an und es ist wirklich toll, auch heuer in Österreich und Deutschland auf Tour zu gehen.“ Am Samstag, den 12. Mai gastiert Gert Steinbäcker (65), bekannt geworden als erstes „S“ der Austropop-Gruppe STS, im großen Saal des Linzer Brucknerhaus. Beginn ist um 20 Uhr. Mit im Gepäck hat der 65-Jährige neben den Titeln des aktuellen Albums „Jo Eh“ seine bekanntesten Songs aus den letzten 40 Jahren, darunter natürlich auch STS-Klassiker wie „Großvater“. Bereits im vergangenen Jahr ist Steinbäcker damit im Linzer Posthof aufgetreten.

„Ich bin richtig froh, dass alles so gut funktioniert hat und ich erwarte mir auch, dass die Show in größeren Sälen gut ankommt.“ Für den kommenden Auftritt in Linz hat der Sänger das Programm etwas verändert. „Selbst wenn jemand schon im vorigen Jahr ein Konzert von mir besucht hat, wird er nicht dasselbe noch einmal erleben wie 2017.“

Die heurige Tournee umfasst rund 25 Konzerte. Im vergangen Jahr präsentierte der Grazer mit seinem ehemaligen STS-Bandkollegen Schiffkowitz einen Überraschungsgast. „Ich werde Schiffkowitz fragen, ob er wieder mitkommt. Wenn er nicht mehr will, präsentiere ich eben jemand anderen.“ Steinbäcker vertraut auch in diesem Jahr auf seine hochkarätige Band. Mit dabei ist unter anderem die Tiroler Hackbrett-Spezialistin, Pianistin und Sängerin Maria Mahr. Als Gitarrist konnte eine weitere Austropop-Legende gewonnen werden, Ulli Bär.