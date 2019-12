„Einsamkeit wird meist als sehr belastend empfunden“

Vor zwei Monaten ist Egon M.s Frau gestorben. Die Kinder wohnen weit weg, rufen ab und zu an, lassen sich aber selten blicken. Die Nachbarn grüßt er freundlich, besser kennengelernt hat er aber auch nach sechs Jahren noch niemanden. Die Kinder haben zwar gefragt, was er zu Weihnachten macht, aber da hat Egon M. schnell abgelenkt und eine Ausrede gesucht. Auf keinen Fall wollte der Pensionist zugeben, dass er den 24. Dezember alleine in seinen vier Wänden verbringt. Ohne Gesellschaft, ohne soziale Wärme, ohne Geborgenheit.