Einbruch in Linz: Brüderpaar nach kurzer Flucht gefasst

Die Polizei in Oberösterreich nahm zwei mutmaßliche Einbrecher fest, die offenbar zu einer international agierenden Bande gehören und einschlägig vorbestraft sind.

Der Einbruch wurde bereits am 7. Jänner gemeldet, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte. Als die Polizei gegen 17.15 Uhr bei dem betreffenden Haus in Linz eintraf, flüchteten zwei Männer.