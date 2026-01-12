Einbruch in Linz: Brüderpaar nach kurzer Flucht gefasst
Die Polizei in Oberösterreich nahm zwei mutmaßliche Einbrecher fest, die offenbar zu einer international agierenden Bande gehören und einschlägig vorbestraft sind.
Der Einbruch wurde bereits am 7. Jänner gemeldet, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte. Als die Polizei gegen 17.15 Uhr bei dem betreffenden Haus in Linz eintraf, flüchteten zwei Männer.
Nach kurzer Verfolgung wurden die beiden gefasst: Sie hatten gefälschte Papiere bei sich, die sie als 27-jährigen Kroaten und 34-jährigen Slowenen auswiesen.
Der Abgleich mit der Polizei in Slowenien zeigte jedoch ein anderes Bild: Bei den Festgenommenen handelte es sich um ein Brüderpaar aus Serbien.
Die Verdächtigen sollen zudem bereits vorbestraft sein und "Verbindungen zu international agierenden Tätergruppen haben", hieß es am Montag. Sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
