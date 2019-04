Ein spezieller Marathon durch Paris

In der vergangenen Woche habe ich Ihnen erzählt, dass ich am Paris-Marathon teilnehme. Heute kann ich guten Gewissens schreiben, dass dies wohl der Besonderste meiner bisherigen acht war. Erstmalig habe ich mir weder in der Vorbereitung noch am Tag X irgend etwas vorgenommen, mein einziges Ziel war, diesen Tag zu genießen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Im Verlauf der Strecke war immer wieder angeschrieben, welches Monument nun zu sehen sei: Zum Beispiel é voilà - zu Ihrer Linken sehen Sie nun den Eiffelturm. Nun laufen Sie unter der Pont Neuf durch. Der Louvre und die Operà waren nicht zu übersehen. So auch Notre Dame.

Geschichtsträchtig

Über den Brand in der wohl berühmtesten Kathedrale der Welt war ich mehr als bestürzt. Am letztmöglichen Tag bin ich daran vorbeigelaufen. Wie froh bin ich, diese Momente nicht vergeudet zu haben, um meine Pace auf der Uhr kontrollieren zu müssen. Die Kirche wurde von 1163 bis 1345 erbaut. Während der Revolution 1793 wurde sie gestürmt und das gesamte Metall eingeschmolzen. Napoleon krönte sich 1804 dort zum Kaiser. Victor Hugo stellte mit seinem Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ 1831 einen weiteren Meilenstein für das Denkmal dar. 1991 wurde die Kathedrale endgültig zum Weltkulturerbe erklärt. In der Osterwoche 2019 wurde sie nun beinahe zerstört.