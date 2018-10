Ein Schlag und fertig

Man versucht Sie in die Enge zu treiben. Sie sind unsicher. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen. Antworttipp: „Wer gibt Ihnen das Recht mit mir so zu reden. Es gibt andere Möglichkeiten. Sie sind doch so ein gescheiter Mensch, der das doch gar nicht notwendig hat.“ Wenn es dann immer noch so weitergeht, können Sie ganz höflich und ruhig sagen: „Der liebe Gott wohnt noch immer einen Stock höher.“ Oder etwas härter: „Was würde Ihr Mitarbeiter, der liebe Gott, dazu sagen?“ Oder noch etwas härter: „Was tun Sie, wenn Ihr Mitarbeiter, der liebe Gott, auf Urlaub oder im Krankenstand ist?“

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann www.alois-zangerle.at, office@alois-zangerle.at