Ein Pilgerweg mit Frühlingsgenuss

Dass sich Frühlingsgenuss in Verbindung mit einer Wallfahrt auch in Stadtnähe erleben lässt, zeigt ein Besuch in Thalheim bei Wels. Amtsleiter Leo Jachs empfiehlt als Ausgangspunkt das Welser Hallenbad, da es eine gute Parkmöglichkeit bietet. Der nahe Museumssteg führt uns über die Traun ins Ortsgebiet von Thalheim. Dem gelben Richtungspfeil folgend geht es dem munter dahinfließenden Gewässer entlang. Von der Uferböschung blitzen Buschwindröschen und Dotterblumen herauf. Nicht zufällig ist dieser Weg gleichzeitig ein historischer Pilgerweg. Geradezu biblisch in einer grünen Au wandelt man dann im folgenden Wegstück. Überall hat der junge Bärlauch die Aulandschaft entlang des Flusses grün gefärbt und die Luft mit einem markanten Knoblauchduft erfüllt.

500 Jahre alt

Schließlich taucht auf einer Anhöhe das hochaufragende Gebäude der Wallfahrtskirche Maria Schauersberg vor uns auf. Die spätgotische Kirche wurde genau zu der Zeit geweiht, als Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, also vor mehr als 500 Jahren. Pfarrer Pater Wolfgang kennt die Hintergründe des ungewöhnlichen Namens: „Ursprünglich befand sich hier wohl eine römische Befestigung und später eine Kapelle. Nach einer Sage geht die Errichtung des „ritterlich wehrhaften“ Gotteshauses mit achteckigem Turm auf eine wundersame Heilung zurück, bei der Graf Sigmund von Pollheim von der Gicht befreit wurde.