Ein Ort der wundersamen Begegnungen

Da wuseln also zwei tollpatschige Hotelbedienstete durch den Abend, interagieren mit dem Publikum, holen sogar Besucher auf die Bühne und bringen damit ganz viel Zirkus-Feeling in die Show. Die stimmgewaltige Live-Sängerin Sabrina Halde begleitet die verschiedenen Szenen mit viel Passion am Mikro.

12 junge Artistinnen und Artisten, alle Absolventen der legendären National Circus School in Montreal, zeigen einen Abend lang alles, was modernen Zirkus ausmacht: Hand- auf Hand-Akrobatik, Seiltanz, Bungee, Jonglage, Chinese Poles, also vertikale Stangen, auf denen die Sportskanonen auf und ab klettern und dabei waghalsige Kunststücke machen, Kontorsionsnummern und Hula Hoop.