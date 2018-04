Das Musiktheater betreibt auch einen eigenen Jugendchor. „Eingeladen dazu sind Kinder, die gut in der Schule sind, denn die Proben und Aufführungen benötigen viel Zeit und Ausdauer“, erzählt Kontrabassistin Barbara Hirschvogel, die durch das Haus führt. Dafür würden sie auch entlohnt werden. Insgesamt legen die Besucher während des 30-minütigen Rundgangs von den Theaterwerkstätten über die Garderoben bis hin zum großen Saal rund einen Kilometer zurück. Dort wird gerade mit dem Bühnenorchester für die Oper „Eugen Onegin“ von Peter Iljitsch Tschaikowski geprobt. Premiere ist am 14. April. Martin Essl aus St. Florian/L. hat die Entwicklung des Musiktheaters von Anfang an verfolgt „Heute präsentiert es sich ganz anders. Es ist viel offener geworden.“

Mit einer Auslastung von 95,2 Prozent ist das Musiktheater zum Kulturträger Nummer eins in Österreich geworden. Es werden immer wieder Eigenproduktionen an renommierte ausländische Opernhäuser verkauft, so der kaufmännische Direktor des Linzer Landestheaters Uwe Schmitz-Gielsdorf. Aktuell läuft „Ghost – Nachricht von Sam“ in Berlin. „Dort wird die Produktion seit Dezember sehr erfolgreich in einer Serie gespielt. “ Es wäre vor 25 Jahren eine goldrichtige Entscheidung gewesen, das Musiktheater zu bauen, ist Landeshauptmann Thomas Stelzer sicher. „25 Prozent Eigendeckungsgrad sind eine reife Leistung.“ Kultur würde Kreativität fördern, meint Gründervater Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer. „Ein Land wie Oberösterreich lebt von der Kreativität seiner Jugend.“