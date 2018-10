Ein Känguru sprang ins Hinterrad

Und so kommen die Besten der Besten schon mal zu mir und fragen mich, wie mein Tag war und wie es mir geht. Was mich jedes Mal wieder zum Lachen bringt, weil meine körperliche Anstrengung sich im Gegensatz zu den Bikern doch in Grenzen hält. Obwohl ich zugeben muss, dass auch ich völlig erledigt bin.

Waren alle meine Schäfchen im Ziel, ging es von vorne los mit Verbandswechseln und Wundversorgung. Mein Highlight in diesem Jahr war eine insgesamt mehr als zehn Zentimeter lange Naht am Knie eines gestürzten Österreichers. Wohlgemerkt im Dunkeln. Ich versuchte in meinem Zelt auf dem Massagetisch möglichst sterile Bedingungen herzustellen, während der Mechaniker mir mit seiner Lampe leuchtete. Gott sei Dank ging alles gut und außer einer großen Narbe wird nur eine außergewöhnliche Geschichte zum Erzählen bleiben.