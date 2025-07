Ein Hoch auf die Omamas und Opapas

Da würde ich euch gern wieder einmal von unserer Omama erzählen. Mir fällt ohnehin auf, dass ich in letzter Zeit schon recht oft über mich selbst geschrieben habe. Darüber, wie ich fühle, was ich gerade mache oder was ich eigentlich tun sollte. Ich nehme mich schon ziemlich wichtig. Dabei sind alle in unserem Theater wichtig, jede einzelne Figur in unserer kunterbunten Kasperlfamilie hat eine ganz spezielle Aufgabe.