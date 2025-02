Ein Diplomingenieur als Bäckerlehrling

„Ich werde mit Mal zu Mal schneller und besser“, sagt Püschner. Im Vorjahr hat er in der Bäckerei Brandl in Linz als Lehrling begonnen, mit 59. In einem Alter also, in dem die meisten Menschen nur noch an die Pension denken.

Schon während der Schulzeit und während des Studiums an der Universität für Bodenkultur (Lebensmittel- und Biotechnologie) hat Püschner bei Brauereien im In- und Ausland gejobbt. Danach war er 29 Jahre bei der Brau Union, vormals Brau AG, in verschiedenen Funktionen beschäftigt. Zum Schluss hatte er im Controlling vorwiegend mit Rezepturen und Produktionskosten zu tun.