"Ein banaler Schnupfen ist nicht beunruhigend"

Die Nase rinnt und rinnt. Das Thermometer zeigt erhöhte Temperatur und so richtig fit fühlen sich nur die anderen. Was vergangenes Jahr um diese Zeit noch als normale Verkühlung durchgegangen wäre – je nach Alter haben Kinder rund 10 bis 20 Mal Schnupfen pro Jahr –, treibt heuer vielen Eltern die Schweißperlen auf die Stirn. Die Verunsicherung ist groß: Womit haben wir es denn zu tun? Könnte das vielleicht Corona sein? Wie muss ich mich verhalten? Braucht das Kind einen Arzt und/oder muss vielleicht sogar auf Covid-19 getestet werden?

Hausverstand ist wichtig

Wo man sich in der Ärzteschaft auch umhört, auf eines können sich alle einigen: Der Hausverstand darf auch 2020 eingesetzt werden. „Und ein banaler Schnupfen bereitet uns noch keine Sorgen“, sagt einer, der es wissen muss: Paul Zwittag ist interimistischer Vorstand der HNO–Klinik am Linzer Kepleruniklinikum. Der 40-Jährige hat tagtäglich mit kranken Kindern zu tun, und rät: „Prinzipiell ist zuerst vom Guten auszugehen. Erst wenn sich zum Schnupfen Fieber, trockener Husten, Durchfall und/oder Geruchs- und Geschmacksverlust gesellen, sollte man hellhörig werden. Wobei es natürlich schon so ist, dass viele Kinder bei einer Covid-19-Infektion symptomlos bleiben.“