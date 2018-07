Edelkastanien dank mildem Klima

An einem heißen Sommertag sollte man sich frühzeitig auf den Weg machen, zum Beispiel auf den Hausberg von Unterach am Attersee, die 1134 Meter hohe Hochplettspitze. Von der Autobahnabfahrt St. Georgen kommend bietet sich als Ausgangspunkt der erste Parkplatz nach der Ortstafel Unterach an.

Der Hinweistafel „Waldlehrpfad“ folgend geht es durch den einzigen Edelkastanienwald nördlich der Alpen. Das milde Mikroklima in der Bucht von Unterach macht es möglich, dass die Früchte ihre volle Reife erlangen. Da die Edelkastanie eine Zeigerpflanze für den Wein ist, soll dieser hier auch in früherer Zeit gepflanzt worden sein. Ein kleiner Abstecher führt zum Jubiläumsbaum. Der riesige Edelkastanienbaum wurde 1908 zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef gepflanzt. Die langen stengelförmigen Blütenstände locken unzählige Insekten an. Gleich dahinter liegt eine Wiese mit blühenden Orchideen und zahlreichen Schmetterlingen.