„Dunkelheit für immer gibt es nicht“

Davor war ich sehr sportlich gewesen, ich sehnte mich nach dem Klang meiner Laufschuhe auf dem Boden, nach meiner ruhigen Atmung beim Yoga. Aber ich hatte keine Kraft und musste oft sogar auf dem Weg von meiner Wohnung hinunter in die Garage stehen bleiben. Ich suchte mir eine Psychotherapeutin. Irgendwann im Winter begann ich mit Nordic Walking und zwanzigminütigem Ergometertraining. Dann besuchte ich ein Anfänger-Schwimmtraining. Nebenbei bemerkt, ich war früher Marathon gelaufen und hatte an Triathlonbewerben erfolgreich teilgenommen.

Ich schloss mich Vereinen an, damit ich unter Anleitung wieder im Gelände Skifahren konnte. Im Frühjahr 2017 lief ich mit einer Freundin einen Halbmarathon, im Herbst einen Marathon. Irgendwann kam mir eine alte Idee: Ich wollte immer zum vierzigsten Geburtstag am Ironman in Klagenfurt teilnehmen. Das bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Deshalb erzähle ich Ihnen meine Geschichte: Heute ist es soweit. Mein Tag ist gekommen. Ich habe trainiert und hoffe, heute spätabends das Ziel in Klagenfurt zu erreichen.

Aber ich habe schon gewonnen: Mein Sohn ist wieder ein glücklich. Ich brauche weder Medikamente noch Genussmittel. Ich kann wieder Autofahren ohne davon überzeugt zu sein, dass gleich ein schrecklicher Unfall passiert. Ich fühle mich in den Bergen wieder wohl. Ich kann wieder Skitouren gehen ohne ständig die nächste Lawine zu erwarten.

Ich kann es schätzen, dass es in meinem Leben viele Menschen gibt, die froh sind, dass es mich gibt und mich immer unterstützen. Ich erfreue mich an Sonnenschein und Regen, Vogelgezwitscher und tausend kleinen Dingen.