Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss: Polizei stoppte 27-Jährigen

Bei einer Kontrolle auf der A8 hat die Landesverkehrsabteilung Oberösterreich am Sonntag einen niederländischen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 27-Jährige soll laut Polizei unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Bei der Kontrolle am Verkehrskontrollplatz in Kematen am Innbach wurden zudem zahlreiche Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.