Dritte Liga: geschätzt und gemieden

„Die Regionalliga ist sicher nicht attraktiv, wir sehen in ihr keinen Mehrwert“, nennt Reiter sportlich-wirtschaftliche Aspekte als zweiten, nicht minder gewichtigen Grund für die Oedter Zurückhaltung. Die Liga-Reform sei auf halbem Weg stecken geblieben. Erste und zweite Liga wurden aufgestockt, die drei Regionalligen blieben bestehen. „Als kleines Österreich haben wird jetzt auf den obersten drei Ebenen 76 Vereine, das gibt es in ganz Europa nicht“, argumentiert Reiter. Außerdem bilde die Regionalliga Mitte mit Oberösterreich, Steiermark und Kärnten keine echte, in sich geschlossene Region ab. Die Folgen: lange Wege, weniger Lokalderbys, geringere Einnahmen. Und: In den drei Ländern gebe es unterschiedliche Regulative, das verzerre den Wettbewerb.

SV Gmunden

Reiter steht mit seiner Kritik nicht alleine da. Auch die meisten übrigen Klubs der OÖ-Liga zeigen keine Lust auf die Regionalliga. Der SV Gmunden hätte Ambitionen, steht momentan aber auf einem Abstiegsplatz und muss froh sein, wenn es nicht in die andere Richtung geht. Andererseits: Die aktuellen oberösterreichischen Regionalliga-Klubs – Vöcklamarkt, ATSV Stadl Paura, Gurten, WSC Hertha Wels und FC Wels – wollen auf keinen Fall herab in ländliche Niederungen. Sie haben sich gegen die Auflösung der Liga im Zuge einer Gesamtreform ausgesprochen.