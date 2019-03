Drei und ein Ziel: Weltmeistertitel

Erstes Rennen ist Anfang April auf dem Circuito de Estoril in Portugal. Saisonziel ist, permanent unter den Top Ten zu landen. Dann soll der Aufstieg in die Moto3 folgen – und weiter empor.

Andreas eilt dem älteren Bruder nicht minder rasant hinterher. Er geht heuer auf einer Honda für das „Team Sokol FMT“ im European Talent Cup an den Start. Danach strebt er, so die Ergebnisse passen, die Junioren-WM an. Das ist der vorgegebene Weg in die Königsklasse MotoGP, wo sich die tollkühnen Superstars matchen. Dorthin wollen die beiden, wie auch alle um sie herum. „Das ist der Traum“, sagt Vater Klaus. Gemeinsam mit Ehefrau Doris managt er die Söhne und ist zudem Mechaniker im Team von Andreas. Weil aber Weltmeister zu werden eine vage Lebensplanung ist, besuchen die Kofler-Brüder die Handelsakademie 1 in Wels. Andreas geht in die erste Klasse, Maximilian in die vierte. Seitens der Direktion bekämen sie volle Unterstützung für ihren zeitaufwendigen Sport, erzählen sie. Was sie im Unterricht versäumen, muss nachgelernt werden. Ebenfalls schnell, versteht sich.