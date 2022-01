"Draußen vor der Tür", weil kein Zuhause mehr da ist

Es ist eine Wiederaufnahme, die bis dato zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Wer "Draußen vor der Tür" im Theater Phönix in Linz noch nicht gesehen hat, hat ab 18. Jänner noch die Gelegenheit dazu.

Unteroffizier Beckmann, der eben erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist, hat alles verloren. Seine Frau hat einen anderen, sein Kind ist tot, seine Gesundheit ist ruiniert, er hat Hunger und friert. Die Elbe spuckt die „Rotznase von einem Selbstmörder“ aber wieder aus, zu jung ist er, zu unerfahren. Und so irrt Beckmann, getrieben von der Frage nach Moral und Verantwortung, durch Hamburg, findet aber weder Ausweg noch Antworten.

Er ist „einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist, und ihr Zuhause ist dann draußen, vor der Tür.“ So wird der Zustand in Wolfgang Borcherts Drama beschrieben.