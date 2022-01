Mit dem Improtheater ab in den Untergrund

Taschenlampe einpacken und mit den 'zebras' in den Untergrund abtauchen, und zwar am Sonntag 30. Jänner 2022 um 20 Uhr in der BlackBox Lounge des Musiktheaters in Linz. In einem Labyrinth aus dunklen Höhlen, engen Kanälen und dämmrigen U-Bahnschächten entscheidet das Publikum, welche Geschichten es näher beleuchten will. Sind es tiefe Einblicke in die Seele eines Mafiabosses, längst verschüttete Träume einer Minenarbeiterin oder düstere Schicksale in der Unterwelt? die zebras graben sich für die Zuseherinnen und Zuseher in die finstersten Abgründe und befördern szenische und musikalische Schätze ins Bühnenlicht.

'die zebras' wurden 2010 von Matthias Schloßgangl gegründet. Das Ensemble besteht aus Schauspielenden und Musizierenden. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, neben dem klassischen Theatersportformat eigene Formen des improvisierten Erzählens zu entwickeln. So ist kein Abend wie der andere, denn das Programm lebt von der Interaktion mit dem Publikum.

www.diezebras.at