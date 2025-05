Die verflixten Redewendungen

Ich mag meine Menschen sehr. Sie leihen mir ihre Stimme und sie bewegen mich, sodass ich mich lebendig fühle. Ohne Menschen wäre ich eine leblose Figur, die irgendwo herumliegt. Nur werde ich manchmal aus ihnen gar nicht klug, wenn sie komische Sachen daherreden. Kürzlich ging es darum, Eulen nach Athen zu tragen oder Perlen vor die Säue zu werfen.

Irgendwer hat dann gerufen: „Jetzt lass doch endlich die Katze aus dem Sack!“ Ich wollte unbedingt wissen, wovon sie reden und habe eine alte Eule gefragt, die manchmal auch in unserem Theater mitspielt. Ich wollte von ihr wissen, was es mit Eulen in Athen, Perlen für Schweine oder Katzen in Säcken auf sich hat.