Die unendliche Freiheit, die auch mal enden darf

von Christa Koinig

Unser neues Stück spielt auf einer einsamen Insel. In der Spielpause sitz’ ich gern am Strand und schau’ den Wellen zu. Manchmal kommt etwas dahergeschwommen, so wie neulich. An sich war es nichts Besonderes, nämlich eine ganz gewöhnliche gelbe Quietsch-Ente. So eine hatte ich auch einmal daheim in der Badewanne. Aber was macht eine kleine Gummi-Ente mitten auf dem Meer? Also hab’ ich die Ente gefragt. Und sie hat mir erzählt, dass vor vielen Jahren während eines mächtigen Sturms ein großer Behälter voll mit Bade-Enten von einem Schiff geschwemmt wurde und diese Enten seither irgendwo im Meer herumtreiben. Ob sie jemals irgendwo angekommen sind, das weiß niemand.