„Die Menschen im Bezirk halten“

„Ich freue mich, dass mir diese Verantwortung übertragen wird“, sagt Andrea Außerweger. Die Juristin wird mit 1. Oktober Bezirkshauptfrau von Freistadt. Sie ist somit Oberösterreichs fünfte Bezirkshauptfrau.

Seit 2002 leitet Außerweger die Abteilung Sicherheit und Verkehr in der Bezirkshauptmannschaft (BH) Urfahr-Umgebung. Sie ist auch BH-Stellvertreterin.

„Das neue Amt ist herausfordernd und mit viel Verantwortung verbunden. Das reizt mich“, sagt sie. „Die Verwaltung muss sich den Veränderungen der Gesellschaft stellen und sich den neu formulierten Bedürfnissen anpassen.“ Neue Herausforderungen sieht Außerweger in der Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und in den Integrationsfragen. Einen Schwerpunkt will sie in der Betriebsansiedelung entlang der S10 setzen. „Es pendeln viele Menschen aus dem Bezirk hinaus.“