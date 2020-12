Die Menge macht’s aus bei Keksen

Für die drei Unternehmerinnen war heuer natürlich ebenfalls ein angespanntes Jahr: „Es ist wirtschaftlich dramatisch, das kann man nicht beschönigen. Aber wir sehen 2020 auch als das Jahr der Chancen und konnten viele Dinge umsetzen, die wir schon lange in den Hinterköpfen hatten, für die nur bis jetzt immer die Zeit gefehlt hat.“ So bietet das Team von Ernährungsliebe nun verstärkt Online-Angebote an, etwa zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge oder auch ein virtuelles Einkaufstraining: „Viele Menschen sind durch die Fülle an Zutaten im Supermarkt überfordert, wissen nicht, worauf sie achten sollen. Es kursieren ja auch viele Mythen zu den verschiedensten Inhaltsstoffen. Da setzen wir an, klären auf und schaffen den Überblick“, erklärt Julia Plöchl.

Der Trend gehe derzeit definitiv dahin, viel zu Hause zu kochen und zu backen – „und das ist prinzipiell gut. Die Menschen haben aktuell mehr Zeit, sich mit der Ernährung und den verschiedenen Zutaten zu beschäftigen. Im Lockdown gibt es zwei Richtungen: Die, die sich bewusster ernähren. Und die, die aufgrund von Stress oder Frust mehr und ungesünder essen“, so die Expertin.