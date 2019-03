Die Liebe zur Straße währt ewig

Das erste größere Konzert auf einer Bühne fand 2013 im Linzer Musikpavillon statt. Der erste gebuchte Auftritt war im Alberndorf im Mühlviertel. Ihre größte Reichweite hat die Band in Oberösterreich. Ihre Auftritte brachten sie zu Straßenfestivals quer durch Österreich, in die Schweiz und ins deutsche Werne an der Lippe ( Nordrhein-Westfalen). 2015 folgten sie der Einladung, in der österreichischen Botschaft in London zu spielen. Diese Reise und ein ausverkauftes Posthof-Konzert als Vorband der „Folkshilfe“ sind Highlights der Band. In bester Erinnerung bleiben die Pflasterspektakel in Linz. Im Juli 2018 erschien ihr erstes Album mit zehn Arrangements aus der Popgeschichte. Derzeit entstehen eigene Lieder. Am 5. 3. sind sie am Welser Stadtplatz zu hören (15 Uhr).

