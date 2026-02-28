Die leisen Töne hören

Sie backt Brot und Kuchen, kocht Marmelade, strickt Mützen und näht Kissen aus alten T-Shirts – und sie kann Puppen wieder gesund machen, die sonst niemand reparieren würde. Spielsachen, die nicht einfach entsorgt werden, wenn sie nicht mehr gefallen, heilt sie in liebevoller Kleinarbeit. Solche ganz alten, zerzausten Puppen und Teddys, das sind Omamas Lieblingspatienten.

Kürzlich lag wieder eine alte Puppe auf der Werkbank. Der Kopf war gebrochen, die Haare zerzaust. Früher konnte sie wahrscheinlich „Mama“ sagen, und auch Teddybären brummten leise. Mehr brauchte es nicht, die Kinder waren glücklich damit. Die neue Patientin aber, diese alte Puppe, die schwieg. „Die Stimme ist kaputt“, hieß es. Doch während Omama die Puppe vorsichtig untersuchte, geschah etwas Merkwürdiges: Zwischen Nadelkissen, Knopfschachteln, Fadenspulen und Farbtöpfen war plötzlich ein feines Stimmchen zu hören.