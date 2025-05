Die Krankenschwester schlüpft in die Lederhose

Unten im Tal ist sie Krankenschwester, oben am Berg Sennerin. Die Schärdingerin Bernadette Gerauer sieht sich selbst als „Allrounderin“. Sieben Monate im Jahr arbeitet sie im Klinikum (Wels-) Grieskirchen in der Gynäkologie und in der Onkologie als Diplomkrankenschwester.