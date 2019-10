Die Kleinode entlang der Salzstraße

Trotzdem wählten viele Kaufleute die bequemere und kürzere Strecke über Bad Leonfelden. Dies führte zu einem über Jahrhunderte dauernden Handelskrieg mit Freistadt, der sogar zu einem Überfall von 80 Freistädter Reitern auf einen Kaufmannszug im Jahr 1553 führte. Erst im 17. Jahrhundert endete der Konflikt.“

Der 16 Kilometer lange Rundweg führt uns in vier Stunden bei strahlendem Herbstwetter zur noch beschaulich kleinen Großen Rodl, die am nahen Sternstein entspringt. Kurz danach passieren wir die Europäische Wasserscheide.

Historische Wehranlage

Wir verlassen für einen Abstecher den Rundweg und nähern uns an der Grenze zu Tschechien in der Ortschaft Rading einem besonderen historischen Monument, der Schwedenschanze. Aus Holzstämmen gezimmerte Palisaden, die einen mächtigen Erdwall umgeben, geben ein beeindruckendes Bild ab. Die historische Wehranlage wurde im Dreißigjährigen Krieg zum Schutz gegen die einfallenden Schweden errichtet. Sie bildete auf einer Länge von 1.700 Metern eine Sperre gegen Böhmen in der waldfreien Lücke zwischen Stern- und Miesenwald. Glücklicherweise scheuten die Schweden den Versuch, sie einzunehmen. Auch in der Zeit der Türkengefahr 1663 und der Pestgefahr 1680 war die Anlage von kaiserlichen Truppen besetzt. Heute ist hier ein friedlicher Ort, der auch nicht mehr vom Eisernen Vorhang getrübt wird.