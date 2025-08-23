Die Kinder sind meine Lieblingsmenschen

Ich bin ja schon ziemlich alt, daher entdecke ich oft viele Erwachsene, die früher selber als Kinder bei mir im Theater waren. Ich liebe aber vor allem die kleinen Besucher, weil sie so herzlich lachen und mitfühlen können. Doch irgendwann kommen diese Kinder dann nicht mehr. Da frage ich mich jedes Mal, habe ich etwas falsch gemacht? Es wird wohl das sein: Die Kinder werden größer und sind bald keine Kinder mehr, sie werden langsam zu Erwachsenen.

Aber was machen sie dazwischen, also wenn sie keine Kinder mehr und noch keine Erwachsenen sind? Sind sie dann „Dazwischenmenschen“? Ich kenne vom Hörensagen, dass diese Menschen es ziemlich schwer haben. Sie sind nicht mehr klein, daher erwartet man von ihnen, dass sie halbwegs g’scheit sind, viel lernen, sich ordentlich benehmen und so weiter. Und sie können nicht mehr so unbeschwert herumhopsen wie früher. Der Ernst des Lebens lauert hinter jedem Gestrüpp oder irgendwo halt, während sie auf Entdeckungsreise ins Leben gehen.