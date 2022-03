Spannende Zeitreise durch ein Frauenleben

Annie Ernaux, eine der wichtigsten französischen Gegenwartsautorinnen, hat mit "Die Jahre" einen literarischen Bestseller und eines der faszinierendsten Bücher der jüngeren Zeit vorgelegt. Das für ungewöhnliche Theatererlebnisse bekannte Linzer theaternyx* bringt das Buch auf die Bühne und verwandelt die Kammerspiele in Linz am 18. 3. in eine Zeitmaschine.

Drei Schauspielerinnen nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch ein Frauenleben, jedes Jahrzehnt ist auch mit Chansons und Liedern präsent. Im Erzählen entfaltet sich eine Chronik, die ganz auf die Kraft der inneren Bilder vertraut und aus der immer wieder die Frage aufleuchtet, wie wir leben wollen.

www.theaternyx.at