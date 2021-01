Die Herzlichkeit der Dadi

von Christa Koinig

Wenn ich mich nicht irre, wäre jetzt Faschingszeit. Die Zeit, wo man feiern und tanzen und sich mit lieben Leuten treffen kann. Wie gesagt, wäre. Aber irgendwie befinden wir uns in einer ganz anderen Zeit, nämlich in dieser eigenartigen Lockdown-Zeit. Ich weiß, dass das alles notwendig ist. Wir tragen Masken, wir halten Abstand, wir kuscheln nimmer so wie früher, und die Hände geben wir uns auch nicht zur Begrüßung. Aber gut wär’s halt schon, wenn diese Zeit bald vorbei wäre, diese Lockdown-Zeit.

Lockdown-Zeit? Da fällt mir jetzt doch etwas Lustiges ein. Wenn ich das Wort Lockdown laut ausspreche, fallen mir unweigerlich Locken ein, so richtig wuschelige Haar-Locken. Und diese Locken erinnern mich an eine wahre Begebenheit.