Die Große Brennnessel ist ein Frühstarter

Die Volksheilkunde kennt die Brennnessel seit Jahrhunderten. Sie ist von besonderem volksmedizinischem Wert für eine Fasten- oder Frühlingsentschlackungskur. Die bisher bekannten Inhalts- und sekundären Pflanzenwirkstoffe sind Flavonoide, Rutin, Vitamine der B-Klasse, C, E, weiters Kalium, Kalzium, Eisen und Silizium in Form von Kieselsäure. Das Vitamin C sorgt für eine bessere Aufnahme des Eisens im menschlichen Körper. Ein Absud aus den Blättern wirkt bekanntlich harntreibend, entwässernd und entzündungshemmend.