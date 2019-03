Die Biene Line und ihre Palmkätzchen

Sie hat mich mit ihren riesigen Augen ziemlich verärgert angeschaut. „He du“, hat sie gesagt, „ich bin die Biene Line. Und wenn du mir meine erste Nahrung im Frühjahr stibitzt, gibt es überhaupt keinen Honig. Auf den Weiden finden wir nach dem langen Winter endlich wieder Nektar und Pollen. Und wenn ihr uns das wegnehmt, gibt’s keinen Honig. So schaut’s aus!“ Daran hatte ich gar nicht gedacht. Stimmt, die Palmkätzchen sind die erste Nahrung für die Bienen im Frühjahr, und die sollte man ihnen auf keinen Fall wegnehmen, auch wenn’s noch so verlockend ist.

Gewinnspiel: Wenn Du Dir gemerkt hast, wie die Biene heißt, dann schicke die richtige Antwort an kasperl@puppentheater.at. Du kannst zwei Freikarten für unsere Vorstellung „Basti und das neue Drachenwirtshaus“ am Freitag, 8.3.2019, 15 Uhr gewinnen. Der Gewinner wird per eMail verständigt.

Christa Koinig ist die Künstlerische Leiterin des Puppentheaters Linz.