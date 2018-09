Der Weg zum Mars ist einfacher

„Wer eine helfende Hand sucht, findet sie immer am Ende seiner Arme“, sagt der Managementlehrer Reinhard Sprenger. Lösen Sie sich von ihren negativen Gedanken! Bringen Sie Ihren unruhigen Geist zur Ruhe! Lösen Sie sich aus Ihrer Opferrolle und übernehmen Sie Selbstverantwortung. Weg von der Passivität hin zur Aktivität, kommen Sie von der Fremdsteuerung hin zur Selbststeuerung. Sie sollten selbst am Steuer Ihres Lebensautos sitzen, sonst geht das Ganze in den Graben. Es geht, wie der Volksmund sagt, „den Boch obi“.

Lösen Sie sich von der Vergangenheit, denn sie ist vorbei. Verfallen Sie auch nicht in den Fehler, „Ja in der Zukunft“ werde ich.... Da passiert nichts und noch weniger. Sie müssen zur Selbsterkenntnis und zur Selbstfindung kommen. Wenn Sie Ihre Selbstfindung nach dem Motto „Wünschen, Warten, Wundern“ erreichen wollen, fangen Sie damit gar an. Sie werden kläglich scheitern. Mit Wünschen oder Warten ist noch nie etwas passiert. Das Wundern ist dann die logische Folge. Sie müssen etwas tun.

Wenn Sie mit sich im Reinen und Klaren sind, sind Sie auch fähig, andere Realitäten zu respektieren, Sie müssen Sie nicht akzeptieren. Auch das gehört zum Selbstfindungsprozess. „Ich vermag noch nicht mich selbst zu kennen. Und so erscheint mir als Lächerlichkeit, solange ich darüber noch unwissend, die Dinge zu erforschen, die mich nicht betreffen“, sagte Sokrates. Kümmern Sie sich um ihren eigenen Kram. Der Kram anderer ist deren Kram. Wenn immer Sie daran denken, was andere von Ihnen denken, werden Sie genau von denen vereinnahmt. Sie können nicht beeinflussen, was andere über Sie denken.