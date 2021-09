Der verborgene Schatz

von Christa Koinig

Ich freu’ mich schon so sehr darauf, dass wir wieder für euch spielen können. Also ich sag’s gleich, wir haben uns nicht verändert. Ein bissl sauberer sind wir vielleicht, weil der Theaterstaub weggewischt ist. Aber irgendwie sind wir alle so geblieben wie wir immer waren. Hexe und Zauberer streiten und sind grantig wie eh und je. Der kleine Drache Basti ist vorlaut, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Kasperl ist sowieso immer der Besserwisser und ich bin der Seppy.

In unserer ersten Geschichte nach den Ferien erzählen wir euch von einem ziemlich aufregenden Abenteuer. Es war echt spannend, sag’ ich euch! Wir haben einen guten Freund, das ist der Klausi. Und Klausis Onkel Pepi ist Leuchtturmwärter auf einer einsamen Insel. Klausi verbringt dort oft seine Ferien und diesmal hat er uns eingeladen, ihn zu besuchen. Kaum auf der Insel angekommen, haben wir gleich einmal eine Schatzkarte gefunden. Natürlich haben wir uns sofort auf die Suche gemacht, um die versteckten Schätze zu finden. Aber wie könnte es anders sein, auch die Hexe Zwiderwurz und der Zauberer Spekulato sind uns gefolgt, zwei Piraten haben sich wichtig gemacht, und es ist wieder einmal so richtig kunterbunt zugegangen. Ob wir eine Schatzkiste gefunden haben?

Echte Schätze

Na sicher! Aber ich verrate euch bestimmt nicht, was da drin war. Ich sag’ nur so viel: Gold, Silber und Edelsteine waren es nicht, aber es waren echte Schätze. Und was würde unsere Omama sagen? Die wahren Schätze, das sind die kleinen Momente, die man mit Geld nicht kaufen kann. Es ist Gesundheit und Freude am Leben, es sind die Freunde, die Familie und es ist jemand, der dich gern hat.

„Kasperl und der Piratenschatz“ spielen wir vom 15. 9. bis 3. 10. 2021 jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag um 15 Uhr im LINZER PUPPENTHEATER. Alle Infos unter www.puppentheater.at