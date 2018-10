Der Teufelsstein am Salzsteig

Immer wieder tauchen verwitterte Bildstöcke auf und zeugen von der langen Tradition ausgeprägter Volksfrömmigkeit. Das älteste Marterl stammt aus dem Jahr 1751. Schließlich wird das Tal der Großen Gusen erreicht. Die Bezeichnung groß ist wohl etwas übertrieben. Es ist ein schmales, wenngleich munter fließendes braungefärbtes Gewässer. Wenige Kilometer oberhalb, bei Reichenau im Mühlkreis, ist der Bach entsprungen und wird nach der Vereinigung mit der Kleinen Gusen in Engerwitzdorf schließlich bei St. Georgen an der Gusen in die Donau münden.

Wir passieren die schon etwas baufällig wirkende Magermühle und folgen dem Wegweiser Teufelsstein. Ein Durchlass zwischen zwei riesigen Felsblöcken bereitet den Wanderer bereits auf das mystische Felsgebilde des Teufelssteins vor.Hier am steil oberhalb der Tiefmühle gelegenen Stein herrscht absolute Ruhe. Was ist also das Besondere an diesem Platz? Der Felsmugel weist viele Einkerbungen und Rinnen auf. Der Chronist der Haibach- Chronik hält diese durch die Natur geschaffen und meint: „Der Stein war mit Sicherheit schon in früherer Zeit ein Kraftort.“ Der Name „ Teufelsstein“ soll auf die nahe „Tief“-Mühle zurückgehen, woraus im Volksmund „Toifi-Mühl“ wurde. Von da war es zum heutigen Namen nicht mehr weit. Eine Sage berichtet, dass auf einer Mulde in der Mitte des Steines einst der Teufel sein Geld gezählt haben soll.

Aber es gibt noch eine gänzlich andere Erklärung. Diese kommt vom Hobbyhistoriker Peter Stadler. Er sieht den Stein als heiliges Weg- und Wasserheiligtum der keltischen Naturrreligion. Die verwitterten Zeichen des Steins deutet er als eine Art Lageplan und Gesetzbuch in Form von Dreiecken, Rauten, Fadenkreuzen und Wellen. Seine Schlussfolgerung: „Dieser Stein war ein heiliger Hain.“