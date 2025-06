Der Oberbanker mischt jetzt im Oberhaus mit

Das Langfristige und Ausdauer sind Sache des passionierten Läufers Gasselsberger. Seine Bank unterstützt als Sponsor den Linz-Marathon, an dem er selbst regelmäßig teilnimmt. Vom neuen Spielfeld Fußball erwartet er sich Werbeeffekt: „Die Reichweite in der Bundesliga sorgt für eine überregionale Sichtbarkeit, die wir bisher in dieser Form nicht hatten.“ Zugleich sei das Engagement als „Bekenntnis zu einer wirtschaftlich unglaublich starken Region“ zu verstehen, sagt der 66-jährige Banker. Das ganze Land profitiere vom Innviertel.

Nicht zuletzt wird die kommende Bundesliga-Saison ein Match auf höherer Ebene bescheren, ist der LASK doch eng mit Raiffeisen verbandelt. Gasselsbergers dickes Lob für die Rieder kann als dezente Spitze verstanden werden. Die SV Ried habe sich „eine positive Außenwahrnehmung erarbeitet“, sagt er. Und: „Der Verein lebt ein starkes Miteinander, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind sehr solid.“ Gasselsberger ist Fußballfan aus Leidenschaft. Bei den Heimspielen der Rieder sitzt er regelmäßig auf der Tribüne, fiebert sicht- und hörbar mit. Jetzt hofft er noch darauf, dass auch die ASKÖ-Kicker seines Geburtsorts Ampflwang den Meistertitel in der 2. Klasse West schaffen. Der Verein firmiert ebenfalls unter Oberbank.