Der neue LASK-Trainer setzt auf die Offensive

Valérien Ismaël weiß, wie Fußball geht, kennt das Geschäft. Immerhin war er fast 16 Jahre lang Profi, um danach in das Trainerfach zu wechseln. Der LASK ist seine siebente Station, die bisherige durchschnittliche Verweildauer beträgt ein gutes halbes Jahr. Das Karussell dreht sich rasant. Dementsprechend zurückhaltend ist Ismaël, wenn er auf die kommende Saison ausblickt.

Ziele in Etappen

„Es ist momentan zu früh, um über Ziele zu sprechen“, pariert er die Frage, wo der LASK in einem Jahr stehen soll. „Wir müssen in Etappenzielen denken.“ Nach einer guten Vorbereitung müsse der Start im Cup und in der Liga gelingen, dann die Qualifikation zur Champions League. Es folge – sofern alles nach Plan läuft – die Doppelt- oder Dreifachbelastung im Herbst. „Fakt ist, dass wir uns in allen Wettbewerben sehr gut präsentieren wollen“, versucht der neue Coach, Druck abzubauen.